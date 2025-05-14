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انخفاض أسعار النفط بعد توقعات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد تقديرات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، لشهر حزيران المقبل بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 63.28 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر تموز المقبل بنسبة 0.59 بالمئة إلى 66.24 دولار للبرميل، وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 بالمئة بالجلسة السابقة.


وأظهرت تقديرات لمعهد البترول الأميركي أمس أن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أيار الحالي.


ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون الأسبوعية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.


بترا

 
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