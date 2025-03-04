انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ 9 ديسمبر الماضي بعد أن أكدت دول مجموعة "أوبك+" أمس خططها لزيادة إنتاج الخام اعتبارا من الشهر المقبل (أبريل 2025).



وبحلول الساعة 08:43 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.91% إلى 70.97 دولار للبرميل، وبذلك تكون العقود قد انخفضت دون مستوى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر الماضي.

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فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7% إلى 67.89 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.



وأكدت دول مجموعة "أوبك+" في بيان أمس خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل 2025 بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى للمجموعة منذ عام 2022.



وقال استراتيجي السلع الأساسية في فيليب نوفا إن "الاتجاه الهبوطي الحالي في أسعار النفط مدفوع في المقام الأول بقرار "أوبك+" زيادة الإنتاج وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية".



وأضاف الخبير في أسواق النفط أن هناك عاملا آخر معقدا وهو التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.

RT