انخفاض أسعار النفط بنحو 10% بعد تصريحات ترامب

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بنحو 10%، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الضربات الأمريكية على محطات الطاقة الإيرانية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين إنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية للطاقة لمدة 5 أيام.