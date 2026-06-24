انخفاض أسعار النفط عالميا الأربعاء

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.5% لتصل إلى 76.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.5%، لتصل إلى 72.85 دولارا للبرميل.
وانخفض كل من الخامين 1% تقريبا الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أوائل آذار.
وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، مما يسمح لها ببيع النفط، ومع تراجع حدة الأعمال القتالية في لبنان.
وقال توموميتشي أكوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات "تأثرت أسعار النفط الخام سلبا بسبب الآمال في تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وانتعاش شحنات النفط عبر مضيق هرمز".
وأضاف "قد يؤدي إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات النووية إلى عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب".
واتفقت سلطنة عُمان وإيران أمس الثلاثاء على المضي قدما في المناقشات حول الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم عبور ستشكل انتهاكا للقانون الدولي.
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