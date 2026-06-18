انخفاض أسعار النفط عالميا الخميس

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس بعد أن وقّعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقا مؤقتا من شأنه أن ينهي حربهما ويعيد فتح مضيق هرمز ويرفع العقوبات الأميركية على نفط طهران وينهي أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.12 % إلى 78.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 1.28 % إلى 75.81 دولارا للبرميل.



وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع التخلي عن المكاسب التي حققاها الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يستأنف حملته الجوية إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".



وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.جي في مذكرة "امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق الطاقة في التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران".



وتنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا على فترة تفاوض مدتها 60 يوما ستسمح خلالها إيران بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز. وينص الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما.





