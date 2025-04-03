الخميس 2025-04-03 12:51 م
 

انخفاض أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-04-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار النفط بمقدار دولارين، اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار لتصل إلى 72.98 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 1.98 دولار لتصل إلى 69.73 دولار.

ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة ،أمس الأربعاء، الاتجاه الهبوطي للخام، بعدما أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات الخام الأميركية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

بترا
 
gnews

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