انخفاض أسعار النفط عالميا بعد مكالمة بوتين وترامب

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط بنحو طفيف اليوم الأربعاء، بعد مكالمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وموافقة روسيا على وقف قصف مواقع الطاقة في أوكرانيا 30 يوما، ما أحدث تفاؤلا في الأسواق.



وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.55% إلى 66.53 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.52% إلى 70.19 دولار للبرميل.

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وقال استراتيجي السوق في "آي جي" ييب جون رونغ: "يمثل الاتفاق خطوة إيجابية نحو الحل النهائي، إذ سيؤدي توقف الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية إلى تقليل مخاطر انقطاع إمدادات النفط بشكل أكبر والحفاظ على أسعار النفط تحت بعض الضغوط".



ويرى محللون أن وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات عن روسيا، أحد أبرز موردي النفط في العالم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إمدادات النفط وخفض الأسعار.



وأيد الرئيس فلاديمير بوتين فكرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوقف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا للهجمات على البنية التحتية للطاقة، ووجه الجيش بعدم قصف مواقع الطاقة الأوكرانية فورا.