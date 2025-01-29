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انخفاض أسعار النفط عالميا مع ارتفاع المخزون الأميركي

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حقل نفطي
الأربعاء، 29-01-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتتخلى عن بعض مكاسب الجلسة الماضية، مع تأثرها بزيادة مخزونات الخام الأميركية.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا لتصل إلى 77.31 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 15 سنتًا لتصل إلى 73.62 دولار للبرميل.


ونقلت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

 

بترا

 
gnews

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