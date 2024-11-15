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انخفاض أسعار النفط عالميا وسط مخاوف على الطلب

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف الأسواق حيال مستقبل الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.16% إلى 67.90 دولار للبرميل.

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فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.14% إلى 71.73 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".


ويأتي الانخفاض بعد ارتفاع أسعار الذهب الأسود أمس الخميس، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 68.70 دولار للبرميل، فيما ارتفعت خام "برنت" بنسبة 0.4% أيضا إلى 72.56 دولار للبرميل.

 

RT

 
gnews

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