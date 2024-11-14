انخفاض أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من وفرة معروض الخام

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 67.98 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.59% إلى 71.85 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
ويوم أمس الأربعاء، أنهت أسعار النفط على ارتفاع بنحو 0.5%، وأغلق الخام الأمريكي التداولات عند 68.43 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" إلى 72.28 دولار للبرميل.
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