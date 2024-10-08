انخفاض أسعار النفط عالميا وسط موجة بيع لجني الأرباح

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.56% إلى 79.67 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس الاثنين، قفزت أسعار النفط بنحو 4%، حيث بلغت العقود الأمريكية 77.14 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود "برنت" 80.93 دولار للبرميل.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يتماسك في انتظار محضر الفيدرالي الأميركي
-
الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
-
النفط عالمياً يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية
-
الذهب يتراجع
-
النفط يواصل الصعود
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع