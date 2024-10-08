الثلاثاء 2024-10-08 01:02 م
 

انخفاض أسعار النفط عالميا وسط موجة بيع لجني الأرباح

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 10:31 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيع بهدف جني الأرباح بعد قفزة سجلتها عقود الخام يوم أمس بسبب مخاوف من توسع المواجهة في الشرق الأوسط.

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وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.58% إلى 75.92 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.56% إلى 79.67 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس الاثنين، قفزت أسعار النفط بنحو 4%، حيث بلغت العقود الأمريكية 77.14 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود "برنت" 80.93 دولار للبرميل.

 
gnews

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