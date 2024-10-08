انخفاض أسعار النفط عالميا وسط موجة بيع لجني الأرباح

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل موجة بيع بهدف جني الأرباح بعد قفزة سجلتها عقود الخام يوم أمس بسبب مخاوف من توسع المواجهة في الشرق الأوسط.

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