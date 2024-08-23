انخفاض أسعار النفط عالميا

12:10 م

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الوكيل الإخباري- استهلت أسعار النفط التعاملات الآسيوية المبكرة على استقرار الجمعة، لكنها تتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ أثارت تعديلات بالخفض لبيانات التوظيف الأميركية مخاوف بشأن الطلب كما أدت المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا إلى 77.21 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 73.05 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع (بلومبرغ).



وارتفع الخامان القياسيان للمرة الأولى في خمس جلسات أمس الخميس بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وهو ما ساعد في تهدئة بعض المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للنفط.



ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا أسبوعيا بنحو 3 بالمئة، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لانخفاض بحوالي 5 بالمئة.