الثلاثاء 2025-02-04 11:31 ص
 

انخفاض أسعار النفط عالميا

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية مرتفعة على المكسيك وكندا لمدة شهر.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.78% إلى 71.86 دولار للبرميل.

اضافة اعلان


في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.13% إلى 75.10 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.


ومساء أمس، أعلنت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود.


وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية المقترحة، والتي تبلغ 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% فقط على صادرات الطاقة الكندية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.


وعلى صعيد متصل، تقييم الأسواق قرار مجموعة "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير، وذلك على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الجمارك

أخبار محلية عاجل الجمارك: إحباط تهريب 309 كروز دخان في حدود الكرامة

ا

منوعات نهاية مروعة لعائلة عراقية اصطدمت سيارتها بصهريج نفط - فيديو

مح

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق خاصية الطلب والدفع عبر التطبيق لتجربة أكثر سرعة وسهولة

تعبيرية

فلسطين إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية حاجز تياسير

بر

طب وصحة تخلص من شمع الأذن بدون ألم! إليك الطريقة الصحيحة في المنزل

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز تياسير شرق طوباس

للا

طب وصحة يقلل الالتهابات ويعزز الهضم.. 9 فوائد مذهلة لعصير هذا الخضار

العين الأسبق سامي الخصاونة

أخبار محلية الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة



 



الأكثر مشاهدة