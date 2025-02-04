انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية مرتفعة على المكسيك وكندا لمدة شهر.



وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.78% إلى 71.86 دولار للبرميل.

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في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.13% إلى 75.10 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.



ومساء أمس، أعلنت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود.



وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية المقترحة، والتي تبلغ 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% فقط على صادرات الطاقة الكندية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.



وعلى صعيد متصل، تقييم الأسواق قرار مجموعة "أوبك+" الإبقاء على تخفيضات الإنتاج دون تغيير، وذلك على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.