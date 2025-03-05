الأربعاء 2025-03-05 01:08 م
 

انخفاض أسعار النفط عالميا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-03-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط عالميا للجلسة الثالثة، اليوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في نيسان المقبل إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو الطلب على الوقود.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا لتصل إلى 70.89 دولار للبرميل كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا للبرميل ليصل إلى 67.86 دولار.

 

بترا

 
 
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