انخفاض أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا لتصل إلى 70.89 دولار للبرميل كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا للبرميل ليصل إلى 67.86 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مؤشر داو جونز 400 نقطة
-
سلوك ترامب يؤجج سعر الذهب
-
أي الدول تمتلك أكبر احتياطيات المعادن النادرة على مستوى العالم؟
-
انخفاض أسعار النفط بعد قرار "أوبك+"
-
الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية
-
دول "أوبك+" تقرر البدء بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل
-
انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو