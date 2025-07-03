انخفاض أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.35 بالمئة لتصل إلى 68.87 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 3 بالمئة أمس الأربعاء، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 24 سنتا، أو 0.36 بالمئة ليصل إلى 67.21 دولار للبرميل، بعد صعوده 3.1 بالمئة في الجلسة الماضية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا 1.8 مليون برميل.
كما تراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميا، ما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة.
بترا
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