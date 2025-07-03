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انخفاض أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-  تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وقلصت مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب الأميركي، بعد أن أظهرت بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات أكبر مستهلك للخام في العالم.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.35 بالمئة لتصل إلى 68.87 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 3 بالمئة أمس الأربعاء، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 24 سنتا، أو 0.36 بالمئة ليصل إلى 67.21 دولار للبرميل، بعد صعوده 3.1 بالمئة في الجلسة الماضية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا 1.8 مليون برميل.

كما تراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يوميا، ما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في الولايات المتحدة.

بترا 
 
 
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