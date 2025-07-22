انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المستهلكين الرئيسيين للخام. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتًا أو 0.75% إلى 68.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش.



وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.69 دولارًا للبرميل بانخفاض 51 سنتًا أو 0.76%.



وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر آب الثلاثاء، وانخفض عقد أيلول الأكثر نشاطًا 54 سنتًا أو 0.82% مسجلًا 65.41 دولارًا للبرميل.



وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا: "تستمر المخاوف بشأن الطلب وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة مع ترقّب الأسواق لأحدث التهديدات بالرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى، وإعلانات ترامب المحتملة قبل الموعد النهائي في الأول من آب".



وأضافت: "إن المستثمرين يراقبون أيضًا التأثيرات المتتالية للعقوبات الأميركية الجديدة على النفط الخام الروسي".



وخفت مخاوف العرض إلى حدٍّ كبير، بفضل زيادة إنتاج كبار المنتجين، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 24 حزيران الذي أنهى الصراع بين إسرائيل وإيران.



ووفر ضعف الدولار بعض الدعم للخام، في ظل تراجع نسبي لما يدفعه المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى.



وقال توني سيكامور، محلل السوق في "آي.جي"، في مذكرة، إن الأسعار قد تراجعت "حيث عوّضت مخاوف الحرب التجارية الدعم الذي قدّمه الدولار الأضعف".



وأشار سيكامور إلى احتمال حدوث تصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.