انخفاض أسعار النفط عالميا

05:17 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747382 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة على خلفية الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية الأسبوعية، والمخاوف من أن تؤدي الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى اضطراب الإمدادات. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.26% إلى 69.13 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.31% إلى 64.79 دولارًا للبرميل.



وارتفعت عقود الخامين 2.5% في الجلسة السابقة.



وتلقت الأسعار دعمًا بعد أن انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل مفاجئ بمقدار 607 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أيلول، حسبما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.



وجاء التراجع على النقيض من تقديرات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وتوقعوا زيادة قدرها 235 ألف برميل، كما جاء أقل من الهبوط الذي أشار إليه معهد البترول الأميركي الثلاثاء عند 3.8 ملايين برميل.



وتلقت أسعار النفط كذلك دعمًا من مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.



وكثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الماضية، مستهدفة عددًا من المصافي ومحطات التصدير لتقليل عائدات موسكو من الصادرات. وتشهد روسيا نقصًا في بعض أنواع الوقود مع احتمال فرض قيود تصديرية إذا لزم الأمر.