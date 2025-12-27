انخفاض أسعار النفط عالميا

09:43 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية، مع تقييم المستثمرين زيادة محتملة في المعروض. اضافة اعلان





وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.60 دولار أو بنسبة 2.57% لتصل إلى 60.64 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.61 دولار أو بنسبة 2.76% لتصل إلى 56.74 دولارًا للبرميل.





