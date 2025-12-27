السبت 2025-12-27 10:22 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

السبت، 27-12-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية، مع تقييم المستثمرين زيادة محتملة في المعروض.اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.60 دولار أو بنسبة 2.57% لتصل إلى 60.64 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.61 دولار أو بنسبة 2.76% لتصل إلى 56.74 دولارًا للبرميل.
 
 


