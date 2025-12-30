الثلاثاء 2025-12-30 10:12 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

براميل نفط معدّة للتصدير
براميل نفط معدّة للتصدير
الثلاثاء، 30-12-2025 08:35 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط قليلا في وقت مبكر الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مدفوعة إلى حد ما بتراجع أسعار المعادن النفيسة حتى مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي أثار قلق الأسواق من تعطل الإمدادات.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط، التي ينتهي أجلها الثلاثاء، 21 سنتا أو 0.3% إلى 61.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد آذار الأكثر نشاطا 19 سنتا أو 0.3% إلى 61.30 دولارا.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3% إلى 57.88 دولارا.

وارتفع الخامان بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.

وقال إد مئير المحلل في ماريكس "البيع الذي نشهده الآن قد يكون نتيجة بعض الضعف الناتج عن التصحيح الكبير الذي رأيناه في المعادن النفيسة والذي يتحتم أن يؤثر على كل السلع الأولية الأخرى تقريبا".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء عن مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم الجمعة، مع استيعاب الأسواق للتطورات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى عم

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على نظام تنظيمي جديد لوزارة العمل لتعزيز فعالية التفتيش

أخبار محلية وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الرئيس البرازيلي السابق

عربي ودولي الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية

دبابات للاحتلال على طول السياج الحدودي مع سوريا

عربي ودولي مجلس الأمن يجدد ولاية القوة الأممية في الجولان المحتلة 6 أشهر

إدارة السير

أخبار محلية أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة

جلسة لمجلس النواب

شؤون برلمانية "الحريات النيابية" تناقش ملف الإعادة إلى الحكام الإداريين

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا



 




الأكثر مشاهدة