انخفاض أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط، التي ينتهي أجلها الثلاثاء، 21 سنتا أو 0.3% إلى 61.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد آذار الأكثر نشاطا 19 سنتا أو 0.3% إلى 61.30 دولارا.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3% إلى 57.88 دولارا.
وارتفع الخامان بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن اتهمت موسكو كييف باستهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات.
وقال إد مئير المحلل في ماريكس "البيع الذي نشهده الآن قد يكون نتيجة بعض الضعف الناتج عن التصحيح الكبير الذي رأيناه في المعادن النفيسة والذي يتحتم أن يؤثر على كل السلع الأولية الأخرى تقريبا".
