انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10% في عام 2025، فيما يتجه خام برنت لتسجيل أطول سلسلة من الخسائر السنوية على الإطلاق، بعدما فاق العرض الطلب في عام شابته الحروب وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج أوبك+ وعقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18% تقريبا، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ عام 2018، وتتجه لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي. ونزل عقد آذار، الذي ينتهي أجله الأربعاء، ستة سنتات إلى 61.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 57.90 دولار للبرميل، ويتجه لتسجيل انخفاض سنوي بنسبة 15%.



وحظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما أدى إلى تعطيل للإمدادات إلى الصين والهند، أكبر المشترين.



واحتدمت الحرب في أوكرانيا عندما ألحقت طائرات مسيرة أطلقتها كييف أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وعطلت صادرات قازاخستان من النفط، وهدد الصراع بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوما في حزيران الشحن عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.



وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع الخلاف بين السعودية والإمارات، وهما منتجان رئيسيان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشأن اليمن، وإصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية وتهديده بتوجيه ضربة أخرى لإيران.



لكن الأسعار تراجعت بعد أن سرع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها، وتيرة رفع إنتاجه هذا العام ومع تزايد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

