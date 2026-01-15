الخميس 2026-01-15 07:51 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العنف في حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران يتراجع، مما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران واضطراب الإمدادات.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولارا أو 2.5% إلى 64.85 دولارا للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.54 دولارا أو 2.5% إلى 60.48 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% عند التسوية الأربعاء لكنهما تخليا عن معظم المكاسب بعد تصريحات ترامب التي قلصت المخاوف من هجوم أميركي محتمل على إيران.

وقال كبير المحللين في شركة نيسان للاسثمار في الأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا "سادت ضغوط البيع بسبب التوقعات بأن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراء عسكريا ضد إيران".

وأضاف أن العوامل التي دفعت للهبوط تشمل أيضا مخزونات النفط الخام الأميركية الأكبر من المتوقع.

وقال كيكوكاوا "في حين أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة والأحداث غير المتوقعة قد تؤثر على التوازن بين العرض والطلب، من المرجح أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 55 إلى 65 دولارا في الوقت الحالي".

وقال مسؤول أميركي الأربعاء إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستضرب القواعد الأميركية إذا ما تعرضت لقصف أميركي.
 
 


الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد طبيب صحة متقاعد زيد الحاج نوفان السعود العدوان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

