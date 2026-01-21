انخفاض أسعار النفط عالميا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 1.22% إلى 64.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش. وخسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 1.06% إلى 59.72 دولارا للبرميل.
وارتفع كلا العقدين بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف الأحد بسبب مشكلات في توزيع الطاقة. وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات اقتصادية قوية في الصين.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء
-
خبير اقتصادي ينصح: لا تبيعوا الذهب قبل وصوله لهذا السعر
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد
-
صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026
-
تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل
-
البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب
-
صندوق النقد يحسن توقعاته للنمو العالمي
-
مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة الجديدة