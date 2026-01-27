انخفاض أسعار النفط عالميا

06:15 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط الثلاثاء على الرغم من العاصفة الشتوية العاتية التي قلّصت إنتاج الخام وأثرت في المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 65.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.4%، إلى 60.39 دولارا للبرميل.

