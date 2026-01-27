انخفاض أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 65.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.4%، إلى 60.39 دولارا للبرميل.
