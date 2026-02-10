الثلاثاء 2026-02-10 08:38 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط قليلا الثلاثاء، وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران.اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتا، أو 0.4%، لتسجل 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا، أو 0.4%، إلى 64.13 دولار.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.
 
 


