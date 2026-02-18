انخفاض أسعار النفط عالميا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 67.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0139 بتوقيت غرينتش، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.08% إلى 62.28 دولارا. ويجري تداول كلا الخامين قرب أدنى مستوياتهما في أسبوعين.
