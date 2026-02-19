انخفاض أسعار النفط عالميا

08:32 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس بعد ارتفاعها 4% في اليوم السابق، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وإيران لحل خلافهما رغم تكثيف أنشطتهما العسكرية في المنطقة الرئيسية لإنتاج للنفط.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.2 % إلى 70.23 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 %إلى 65.11 دولار للبرميل.



واستقر المؤشران على ارتفاع بأكثر من 4% عند التسوية الأربعاء مسجلين أعلى مستوياتهما منذ 30 كانون الثاني، في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم احتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط مخاوف من صراع بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال البيت الأبيض الأربعاء إن محادثات إيران في جنيف هذا الأسبوع حققت بعض التقدم لكن لا تزال هناك خلافات حول بعض القضايا، مضيفا أنه من المتوقع أن تعود طهران بمزيد من التفاصيل في غضون أسبوعين.



وأصدرت إيران إشعارا للطيارين بأنها تخطط لإطلاق صواريخ في مناطق بجنوبها الخميس وفقا لموقع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية.



ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية بالقرب من إيران، وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إن واشنطن تدرس ما إذا كانت ستواصل الانخراط الدبلوماسي مع طهران أو ستسعى إلى "خيار آخر".



وانتهت الأربعاء محادثات سلام استمرت يومين في جنيف بين أوكرانيا وروسيا دون تحقيق أي تقدم، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتعطيل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.





