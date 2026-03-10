الثلاثاء 2026-03-10 08:50 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 10-03-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، مع توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريبا، مما هدأ المخاوف من بشأن الاضطرابات المطولة في إمدادات النفط العالمية.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من تسعة دولارات إلى 89.58. دولارا للبرميل في الساعة 00:18 بتوقيت غرينتش، وهوى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة دولارات إلى 85.77 دولارا.

وقفزت أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل أمس الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 119.50 دولارا لخام برنت و119.48 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2022، إذ أثار خفض السعودية ومنتجين آخرين الإمدادات خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت الأسعار لاحقا بعد أن قال معاون في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب وتبادل معه مقترحات تهدف إلى تسوية سريعة للحرب مع إيران، مما هدأ المخاوف بشأن اضطراب طويل الأمد في الإمدادات.

وقال ترامب الاثنين في مقابلة مع شبكة(سي.بي.إس نيوز) إنه يعتقد بأن واشنطن "متقدمة جدا" عن الإطار الزمني الأولي للحرب الذي قدره بأربعة إلى خمسة أسابيع.
 
 


