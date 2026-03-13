الجمعة 2026-03-13 12:49 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

رافعة ضخ النفط الخام
رافعة ضخ النفط الخام
 
الجمعة، 13-03-2026 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط فجر الجمعة، بعد سماح الولايات المتحدة ببيع النفط الروسي الموجود في البحر موقتا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.اضافة اعلان


وبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.71% إلى 99.75 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 0.92% إلى 94.85 دولارا.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية" لكنه أصر على أن ذلك "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل".

وجاء القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن حرب إيران.

وتمت الخطوة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي أوصت بإطلاق 400 مليون برميل نفط من المخزونات الاستراتيجية بما يشمل مساهمة الولايات المتحدة.
 
 


