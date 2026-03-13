انخفاض أسعار النفط عالميا

وبطت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.71% إلى 99.75 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 0.92% إلى 94.85 دولارا.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن التفويض الأخير يهدف إلى "زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية" لكنه أصر على أن ذلك "إجراء ضيق النطاق وقصير الأجل".
وجاء القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن حرب إيران.
وتمت الخطوة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التي أوصت بإطلاق 400 مليون برميل نفط من المخزونات الاستراتيجية بما يشمل مساهمة الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة
-
سعر خام برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس
-
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع صعود أسعار النفط
-
الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ بداية العام
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
-
النفط يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل
-
الوكالة الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية