انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية الثلاثاء، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات بفعل آمال بإجراء حوار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التوتر بينهما.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار، أو 1.87%، إلى 97.50 دولارا، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.25 دولار، أو 2.27%، إلى 96.83 دولارا بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش.



وكان الخامان قد سجلا ارتفاعا في الجلسة السابقة، بعد إعلان الجيش الأميركي فرض حصار على الموانئ الإيرانية، في خطوة امتدت إلى مضيق هرمز ومناطق مجاورة، بحسب ما أفاد به مسؤولون.



في المقابل، هددت إيران باستهداف موانئ في دول مطلة على الخليج، عقب تعثر محادثات عقدت في إسلام آباد كانت تهدف إلى احتواء الأزمة.



وحث صندوق النقد والبنك الدوليان ووكالة الطاقة الدولية الدول إلى تجنب تقييد الإمدادات أو تكديسها، محذرة من تداعيات ما وصفته بصدمة غير مسبوقة في أسواق الطاقة.



من جهته، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الوكالة لا ترى حاليا ضرورة للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، لكنها "مستعدة للتحرك" إذا اقتضت الحاجة.





