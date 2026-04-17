انخفاض أسعار النفط عالميا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.35% إلى 98.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار أو 1.74% إلى 93.40 دولارا للبرميل، مما قلص المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة.
وقال ترامب إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما، وذلك في معرض تناوله نقطة خلاف رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، التي أغلقت مضيق هرمز وعطلت ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية.
وذكر ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض الخميس "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران".
وسجلت أسعار النفط مسيرة قياسية في آذار وارتفعت 50%. وانخفضت في الآونة الأخيرة لما دون 100 دولار للبرميل لكنها ظلت ضمن نطاق التسعين دولارا خلال الأسبوع.
