انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط الخميس بعدما عزز اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.69% إلى 97.14 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا أو 0.65% إلى 95.4 دولارا.



وارتفع الخامان بقرابة 2% الأربعاء ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية قرب مضيق هرمز.



وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران. وحتى يدخل القرار حيز التنفيذ، سيحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وأغلبية الثلثين في المجلسين من أجل أن يتسنى تجاوز حق النقض الذي من شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه.



وأشار ترامب الأربعاء إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران بحلول مطلع الأسبوع.





