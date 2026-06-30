انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، في ظل تبادل الجانبين إطلاق الصواريخ في مطلع الأسبوع مما شكل اختبارا لوقف إطلاق النار المؤقت الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب، التي تنتهي صلاحيتها اليوم، 1.03%، أو 75 سنتا، إلى 72.40 دولارا للبرميل عند الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش. وتراجع عقد أيلول، الأكثر تداولا، 0.54%، أو 40 سنتا، إلى 73.51 دولارا للبرميل.



وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.66%، أو 47 سنتا، إلى 70.32 دولارا للبرميل.



وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) "يضع المستثمرون في اعتبارهم آمال التوصل إلى نتيجة إيجابية من محادثات الدوحة، على الرغم من عدم عودة التدفقات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها بعد".



وأضاف واترر "يسود السوق تفاؤل حذر، لكنها ما تزال تتحوط في رهاناتها حتى نرى علامات ملموسة أكثر على تراجع التوتر".



وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للتلفزيون الحكومي الاثنين إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيبدأون محادثات بخصوص إعادة تحديد مسارات المرور عبر مضيق هرمز في الأيام المقبلة، مضيفا أن بلاده ستحاول منع مرور السفن خارج المسارات المحددة.



ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لن تكون هناك أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأميركي في الأيام المقبلة.





