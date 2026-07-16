انخفاض أسعار النفط عالميا

وبعد أن ارتفعت في بداية التعاملات للجلسة الرابعة على التوالي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.28 %، إلى 84.95 دولار للبرميل ، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.19 % إلى 79.45 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات شحن أن عددا أقل من السفن عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية. وأوضحت بيانات منصة كبلر أن سبع سفن عبرت المضيق، انخفاضا من 13 سفينة في اليوم السابق.
ويقول محللون إن إيران أشارت إلى أنها ربما تستخدم حلفاءها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما يفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويجعل اثنين من أهم ممرات الطاقة في العالم عرضة للخطر.
وشنت الولايات المتحدة ضربات على دفاعات ومواقع صواريخ ساحلية إيرانية أمس الأربعاء بعد فرض الحصار البحري مجددا على موانئ إيران، في حين هددت إيران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة من المنطقة، قائلة إنها تخوض "حرب بقاء" مع الولايات المتحدة.
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