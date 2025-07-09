انخفاض أسعار النفط متأثرة بترقّب المستثمرين آثار الرسوم الأمريكية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في أسبوعين متأثرة بترقب المستثمرين آثار الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2% لتصل إلى 70 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينيتش، فيما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% أيضا ليصل إلى 68.17 دولار للبرميل.

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ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب إفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي.



وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى مطلع أغسطس المقبل، وهو تاريخ قال أمس الثلاثاء إنه نهائي.



وأضاف أنه سيفرض رسوما 50% على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما هدد بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية.