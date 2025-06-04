انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع إنتاج "أوبك+" ومخاوف الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب، بعد زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+"، والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 5 سنتات، لتصل إلى 65.58 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 9 سنتات، ليصل إلى 63.32 دولار للبرميل.



وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أيار، وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 4.7 مليون برميل، وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 760 ألف برميل.



ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.