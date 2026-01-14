الأربعاء 2026-01-14 03:11 م

انخفاض أسعار النفط مع استئناف شحنات النفط من فنزويلا

ارشيفية
 
الأربعاء، 14-01-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد 4 أيام من الارتفاعات مع استئناف فنزويلا للصادرات وارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية ورغم المخاوف من اضطراب الإمدادات الإيرانية.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.43% إلى 60.89 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.35% إلى 65.24 دولار للأونصة.

وقال محلل الطاقة في بنك "دي بي إس" سوفرو ساركار: "لقد استوعبت أسعار النفط بالفعل قدرا كبيرا من علاوة المخاطر الجيوسياسية خلال الأيام القليلة الماضية".

 
 


