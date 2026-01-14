انخفاض أسعار النفط مع استئناف شحنات النفط من فنزويلا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد 4 أيام من الارتفاعات مع استئناف فنزويلا للصادرات وارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية ورغم المخاوف من اضطراب الإمدادات الإيرانية.

