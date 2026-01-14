انخفاض أسعار النفط مع استئناف شحنات النفط من فنزويلا

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.35% إلى 65.24 دولار للأونصة.
وقال محلل الطاقة في بنك "دي بي إس" سوفرو ساركار: "لقد استوعبت أسعار النفط بالفعل قدرا كبيرا من علاوة المخاطر الجيوسياسية خلال الأيام القليلة الماضية".
