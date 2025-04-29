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انخفاض أسعار النفط مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع توقعات الطلب

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع خفض المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.98% إلى 61.44 دولاراً للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.94% إلى 65.24 دولاراً للبرميل، وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من دولار واحد يوم الاثنين.

وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا: "تراقب الأسواق عن كثب مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مدركة أن تدهور العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يقود الاقتصاد العالمي نحو الركود".

وأضافت أن "الافتقار إلى الثقة في الطلب المستقبلي وغياب الإشارات الملموسة لإنعاش الطلب في الصين سيستمر في إلقاء ظلاله على أسعار النفط".

وأظهرت نتائج استطلاع رأي أن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأمريكية خلق مخاطر كبيرة بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود هذا العام.

روسيا اليوم
 
gnews

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