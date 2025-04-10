انخفاض أسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية مع الصين، وذلك على الرغم من إعلانه تعليق الرسوم الجمركية التي تستهدف دولا أخرى لمدة 90 يوما.



وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.61% إلى 61.97 دولار للبرميل.

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فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.73% إلى 65 دولارا للبرميل.



وبعد تعليق واشنطن التعريفات الجمركية الجديدة على معظم الدول باستثناء الصين، استقرت عقود الخام القياسية على ارتفاع بنسبة 4% أمس الأربعاء بعد انخفاضها بنحو 7% خلال الجلسة الماضية.



كذلك رفع ترامب رفع معدل التعريفة الجمركية على الصين إلى 125% اعتبارا من الآن، بدلا من التعريفة البالغة 104% التي أعلن عنها في وقت سابق من أمس الأربعاء.



وقال خبراء استراتيجيات السلع في شركة "آي إن جي" في مذكرة بحثية اليوم الخميس إن "الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصين تترك الكثير من عدم اليقين في الأسواق".



وأضافوا أن "هذا الغموض لا يزال من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو العالمي، وهو ما يشكل بوضوح مصدر قلق للطلب على النفط".



وكانت الصين قد أعلنت رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 84% اعتبارا من اليوم الخميس.



وقال استراتيجي السوق لدى منصة "آي جي" ييب جون رونغ: "قد نتوقع أن تستأنف أسعار النفط اتجاهها الهبوطي الأوسع بمجرد أن يتلاشى التفاؤل حول الإعفاء الأخير من الرسوم الجمركية".



وأضاف ييب: "لا تزال الرياح المعاكسة على جانب الطلب قائمة، مع تعرض توقعات النمو في الصين للخطر بسبب الإجراءات الانتقامية المستمرة".

RT