انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال سبتمبر

- وقود الديزل: 2.78 درهم لكل لتر.
- البنزين السوبر "98": 2.90 درهم لكل لتر.
- البنزين خصوصي "95" :2.78 لكل لتر.
- بنزين "إي بلس" 91: 2.71 درهم لكل لتر.
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