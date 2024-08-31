انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال سبتمبر

10:04 ص

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الوكيل الإخباري- أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2024 على النحو التالي: اضافة اعلان







- وقود الديزل: 2.78 درهم لكل لتر.



- البنزين السوبر "98": 2.90 درهم لكل لتر.



- البنزين خصوصي "95" :2.78 لكل لتر.



- بنزين "إي بلس" 91: 2.71 درهم لكل لتر.