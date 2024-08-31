السبت 2024-08-31 11:08 ص
 

 

انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال سبتمبر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2024 على النحو التالي:اضافة اعلان



- وقود الديزل: 2.78 درهم لكل لتر.

- البنزين السوبر "98": 2.90 درهم لكل لتر.

- البنزين خصوصي "95" :2.78 لكل لتر.

- بنزين "إي بلس" 91: 2.71 درهم لكل لتر.
 
gnews

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