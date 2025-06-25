انخفاض أسعار نفط "برنت" إلى ما دون 67 دولارا

وبحسب بيانات البورصة عند الساعة 19:58 بتوقيت موسكو، انخفض سعر برنت بنسبة 5.29% إلى 66.91 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تباطأ انخفاض عقود برنت الآجلة لتتداول عند 67.32 دولار للبرميل (بانخفاض 4.71%)، بينما انخفضت عقود النفط الآجلة من خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 3.56% إلى 64.49 دولار للبرميل.
ويرجع الخبراء سبب هذا الانخفاض إلى توقف الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتهديدات المباشرة الجاثمة على أسواق النفط.
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