انخفاض أسعار نفط "برنت" إلى ما دون 67 دولارا

الوكيل الإخباري- انخفضت عقود النفط الآجلة من خام برنت لتسليم أغسطس 2025 دون 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 يونيو 2025، وفق بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي".



وبحسب بيانات البورصة عند الساعة 19:58 بتوقيت موسكو، انخفض سعر برنت بنسبة 5.29% إلى 66.91 دولار للبرميل.

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وبحلول الساعة 20:15 بتوقيت موسكو، تباطأ انخفاض عقود برنت الآجلة لتتداول عند 67.32 دولار للبرميل (بانخفاض 4.71%)، بينما انخفضت عقود النفط الآجلة من خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 3.56% إلى 64.49 دولار للبرميل.



ويرجع الخبراء سبب هذا الانخفاض إلى توقف الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، والتهديدات المباشرة الجاثمة على أسواق النفط.