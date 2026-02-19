الخميس 2026-02-19 12:28 م

انخفاض اسعار الذهب عالميا

انخفاض اسعار الذهب
الذهب
 
الخميس، 19-02-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، ⁠بعد ارتفاعها بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار قبل صدور تقرير مهم للتضخم.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت ⁠أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة لتصل إلى 4961.57 دولار للأوقية، بعد ارتفاعها ‌2.‌1 بالمئة في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان المقبل 0.6 بالمئة لتصل إلى 4981 دولارا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة لتصل إلى 76.⁠83 دولار للأوقية بعد انخفاضها بأكثر من 5 بالمئة أمس الأربعاء.


ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 2069.35 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة ليصل إلى 1707.53 دولار.

 
 


