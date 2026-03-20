انخفاض اسعار النفط عالميا

12:24 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان توحيد الجهود لضمان عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات.





وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.4% إلى 108.26 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 0.9% إلى 95.27 دولارا.



ويتجه خام برنت القياسي للارتفاع بقرابة 5% هذا الأسبوع، بعد أن قصفت إيران منشآت للنفط والغاز في دول بالخليج مما أدى إلى تعطل في الإنتاج.



إلا أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 4% ليتكبد أول خسائر أسبوعية في 5 أسابيع.



وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى شركة فيليب نوفا إن الخامين القياسيين فقدا بعضا من "علاوات الحرب" الجمعة، بعدما بدأ قادة العالم يُقرون بضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد. وأضافت أن الأسواق ستظل حساسة تجاه إغلاق مضيق هرمز الحيوي.





