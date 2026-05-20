الأربعاء 2026-05-20 10:16 ص

انخفاض اسعار النفط عالميا

براميل النفط
الأربعاء، 20-05-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، لكن لا يزال المستثمرون متخوفين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار الاضطرابات التي تعاني منها إمدادات الشرق الأوسط جراء الصراع.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.4%، إلى 110.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 103.88 دولارا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولار الثلاثاء بعد أن قال جي.دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات، وإن الطرفين لا يرغبان في استئناف العمل العسكري.
 
 


