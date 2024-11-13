انخفاض الأسهم الآسيوية على خطى بورصة "وول ستريت"

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد هبوط بورصة "وول ستريت" من مستويات قياسية وتباطؤ زخم الأسواق الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.



وتراجع مؤشر "نيكاي 225" القياسي الياباني بنسبة 1.1 في التعاملات الصباحية ليصل إلى 38953.44 نقطة، حيث وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.

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وهبط مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2445.90 نقطة، فيما انخفضت أسهم "سامسونغ" للإلكترونيات بنسبة 2.1% في تداولات جلسة اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.



وفي تداولات أمس الثلاثاء، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.3% إلى 5983.99 نقطة، بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق.



وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% إلى 43910.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.1% إلى 19281.40 نقطة.