انخفاض الأسهم الآسيوية على خطى بورصة "وول ستريت"

وتراجع مؤشر "نيكاي 225" القياسي الياباني بنسبة 1.1 في التعاملات الصباحية ليصل إلى 38953.44 نقطة، حيث وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.
وهبط مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2445.90 نقطة، فيما انخفضت أسهم "سامسونغ" للإلكترونيات بنسبة 2.1% في تداولات جلسة اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.
وفي تداولات أمس الثلاثاء، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.3% إلى 5983.99 نقطة، بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% إلى 43910.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.1% إلى 19281.40 نقطة.
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