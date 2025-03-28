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انخفاض الأسهم الأميركية بشكل حاد

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 11:52 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة، بشكل حاد بسبب التعرفة الجمركية للرئيس ترمب ومخاوف ثقة المستهلك.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 715 نقطة ليصل إلى 41583 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.69 بالمئة، مثلما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 481 نقطة ليصل إلى 17323 نقطة، بنسبة انخفاض 2.70 بالمئة.


كما وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 112 نقطة ليصل إلى 5581 نقطة بنسبة انخفاض 1.97 بالمئة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 69.13 دولار للبرميل الواحد.

 
gnews

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