انخفاض الأسهم الأميركية بشكل حاد

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، 715 نقطة ليصل إلى 41583 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.69 بالمئة، مثلما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 481 نقطة ليصل إلى 17323 نقطة، بنسبة انخفاض 2.70 بالمئة.
كما وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 112 نقطة ليصل إلى 5581 نقطة بنسبة انخفاض 1.97 بالمئة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 69.13 دولار للبرميل الواحد.
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