انخفاض الإسترليني أمام الدولار

الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار إلى ما دون حاجز الـ 1.32 دولار.

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ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3184 دولار، بنسبة تراجع بلغت 0.06 بالمئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1886 يورو.