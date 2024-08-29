انخفاض الإسترليني أمام الدولار

ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند مستوى 1.3184 دولار، بنسبة تراجع بلغت 0.06 بالمئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1886 يورو.
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