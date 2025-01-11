السبت 2025-01-11 09:25 م
 

انخفاض الاسترليني أمام الدولار

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 11-01-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-   انخفض الجنيه الاسترليني اليوم السبت، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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وحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الجنيه أمام الدولار اليوم بنسبة 0.03 بالمئة ليتم تداوله عند 1.2224 دولار، كما تراجع بنسبة 0.08 بالمئة أمام العملة الأوروبية ليبلغ سعره 1.1925 يورو.

 
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