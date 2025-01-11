انخفاض الاسترليني أمام الدولار

وحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الجنيه أمام الدولار اليوم بنسبة 0.03 بالمئة ليتم تداوله عند 1.2224 دولار، كما تراجع بنسبة 0.08 بالمئة أمام العملة الأوروبية ليبلغ سعره 1.1925 يورو.
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