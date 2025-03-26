الأربعاء 2025-03-26 09:38 م
 

انخفاض الاسترليني إلى ما دون حاجز الـ29ر1 دولار

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعا مقابل الدولار الأميركي مقارنة بجلسة يوم أمس، ليهبط إلى ما دون حاجز الـ1.29 دولار.

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ووفقا للتقارير المالية البريطانية، تم تداول الاسترليني عند 2897ر1 دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 35ر0 بالمائة، كما انخفض بنسبة 18ر0 بالمائة أمام اليورو ليصل إلى 1905ر1 يورو.

 
gnews

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