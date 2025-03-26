انخفاض الاسترليني إلى ما دون حاجز الـ29ر1 دولار

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعا مقابل الدولار الأميركي مقارنة بجلسة يوم أمس، ليهبط إلى ما دون حاجز الـ1.29 دولار.

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