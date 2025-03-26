انخفاض الاسترليني إلى ما دون حاجز الـ29ر1 دولار

ووفقا للتقارير المالية البريطانية، تم تداول الاسترليني عند 2897ر1 دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 35ر0 بالمائة، كما انخفض بنسبة 18ر0 بالمائة أمام اليورو ليصل إلى 1905ر1 يورو.
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