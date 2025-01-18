انخفاض الاسترليني دون مستوى 1.22 دولار

ووصل الاسترليني إلى 1.2170 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.17 بالمائة مقارنة بجلسة التداول السابقة، بينما حافظ على استقراره أمام اليورو عند مستوى 1.1845 يور
-
أخبار متعلقة
-
خبير: انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" أثار مخاوف واشنطن
-
مصر.. تفاصيل جديدة عن اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط
-
أقوى 10 عملات في العالم .. دول عربية تتصدر القائمة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي
-
الأسهم الأوروبية ترتفع والآسيوية تنخفض
-
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
-
تراجع أسعار الذهب عالمياً