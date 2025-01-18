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انخفاض الاسترليني دون مستوى 1.22 دولار

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو
الاسترليني
السبت، 18-01-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، انخفاضا دون مستوى 1.22 دولار، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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ووصل الاسترليني إلى 1.2170 دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.17 بالمائة مقارنة بجلسة التداول السابقة، بينما حافظ على استقراره أمام اليورو عند مستوى 1.1845 يور

 
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