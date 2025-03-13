الخميس 2025-03-13 06:27 م
 

انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

الجنيه الإسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الخميس، 13-03-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار الأميركي.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الاسترليني بنسبة 05ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2930ر1 دولار، في حين ارتفع مقابل عملة اليورو الأوروبية بنسبة 19ر0 بالمئة عند 1930ر1 يورو.

 
 
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