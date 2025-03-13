انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

وبحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الاسترليني بنسبة 05ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 2930ر1 دولار، في حين ارتفع مقابل عملة اليورو الأوروبية بنسبة 19ر0 بالمئة عند 1930ر1 يورو.
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